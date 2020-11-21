В Киеве мужчина выпал с высотки и мгновенно погиб (фото 18+) [ Редактировать ]
В Киеве, вечером 21 ноября, на Харьковском шоссе, 15 мужчина выпал с высотки и разбился насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП Киев".
На месте происшествия работает полиция.
О мотивах и личности погибшего информация пока уточняется.
Напомним, ранее семь человек умерли после того, как выпили антисептик.
Читайте также, в Бердянске роженица с COVID-19 выбросилась из окна.
по теме
В Киеве на Кольцевой дороге произошло жуткое ДТП
На Дорогожичах мужчина прыгнул с путепровода
19 ноября в Украине погоду будет определять антициклон Thodo, и она будет разной в различных регионах. В западных и северных областях прогнозируют ветры, временами штормовые
13 листопада таксі вилетіло на автобусну зупинку і врізалося в кіоск - двоє людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні
Многотонный автомобиль сбил и переехал пожилого мужчину