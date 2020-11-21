В Киеве, вечером 21 ноября, на Харьковском шоссе, 15 мужчина выпал с высотки и разбился насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП Киев".

На месте происшествия работает полиция.

О мотивах и личности погибшего информация пока уточняется.

Напомним, ранее семь человек умерли после того, как выпили антисептик.

Читайте также, в Бердянске роженица с COVID-19 выбросилась из окна.