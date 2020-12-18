В Запорожье 77-летний мужчина выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть.

Об этом сообщает областной центр скорой помощи и медицины катастроф, передает golos.ua.

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Трагедия произошла в Шевченковском районе по улице Полякова.

На место происшествия вызвали "скорую". К сожалению, спасти пенсионера медикам не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал с высотки и мгновенно погиб. Информация о мотивах и личности погибшего пока уточняется.

Также мы писали о том, что во Львове мужчина выпал из автобуса и умер. Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал.

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