В четверг, 12 ноября, во Львове случилось происшествие. Так, из автобуса выпал пассажир и скончался на месте. Автобус с места происшествия уехал. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"На перекрестке улиц Чигиринская и Гринченко, с неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир", - говорится в сообщении,

Как отмечается, пострадавший - житель села Зашков Жолковского района 1951 года рождения.

"Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал", - добавили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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