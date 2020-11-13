Во Львове мужчина выпал из автобуса и умер [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, во Львове случилось происшествие. Так, из автобуса выпал пассажир и скончался на месте. Автобус с места происшествия уехал. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"На перекрестке улиц Чигиринская и Гринченко, с неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир", - говорится в сообщении,
Как отмечается, пострадавший - житель села Зашков Жолковского района 1951 года рождения.
"Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал", - добавили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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