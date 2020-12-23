23 декабря в народном календаре вспоминают Мину Златоустого. Святой считался защитником от болезней глаз. Поэтому 23 декабря Мине молились, чтобы он избавил от глазных болезней и научил различать плохих людей от хороших - святого просили снять пелену с глаз и научить различать добро и зло.

Главные приметы:

Ясно 23 декабря - скоро будут морозы.

Много снега на Мину - лето будет дождливым.

Звезды мерцают - к снегопаду.

Именины: Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.