У Білорусі анонсували контрсанкції проти Європейського Союзу [ Редактировать ]
Білорусь анонсувала контрсанкції проти ЄС. Зокрема Мінськ погрожує розширити чорний перелік для європейців. Їм заборонять в'їзд до Білорусі та союзної держави Росії. Також обмежать діяльність іноземних фондів і переглянуть кілька гуманітарних, освітніх та культурних програм, які реалізують дипломатичні представництва.
Утім, про які країни йдеться - не уточнили. Так у Білорусі відповіли на запроваджений нещодавно третій пакет санкцій ЄС, спрямований проти високих чиновників країни.
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