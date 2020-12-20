Израиль начал национальное использование "убийцы" коронавируса [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Государства Израиль начало первый этап вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.
Первыми на очереди по получению препарата стали медработники, занимающиеся больными COVID-19 в различных учреждениях. Также прививку получат президент страны Реувен Ривлин и начальник Генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави.
Отмечается, что с 21 декабря препарат начнут получать самые уязвимые слои населения, возрастом от 60 лет и группы риска. Второй этап вакцинации затронет учителей, социальных работников, а также те люди, чья работа связана с риском заболеть коронавирусом и только третий этап затронет все остальное население.
Читайте также, правительство Израиля начало ослаблять карантин для образовательных учреждений. Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения.
Кроме того, израильские ученые заявили, что коронавирус можно убить, используя дешевые и доступные светодиодные лампы с длиной волны 285 нм.
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