Президент Израиля Реувен Ривлин, 20 декабря, в Иерусалиме в медицинском центре "Адаса Эйн-Керем" вакцинировался от коронавируса. Об этом он лично сообщил на своей странице в Twitter.

When you go and get vaccinated, you are not only taking care of your own health, but of those around you. You will also be helping everyone to return to normal life. You will be helping the economy to restart and to take some of the enormous pressure off our medical teams. pic.twitter.com/iZrv3RhImn — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) December 20, 2020

Реувен Ривлин отметил, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку и нет повода им не доверять.

Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США

После привития Ривлин призвал граждан Израиля последовать его примеру и пройти вакцинацию.

Когда вы идете вакцинироваться, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Вы также будете помогать всем вернуться к нормальной жизни. Вы поможете экономике перезапуститься и снизите нагрузку на наши медицинские бригады

Напомним, ранее министерство здравоохранения Государства Израиль начало первый этап вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.Первыми на очереди по получению препарата стали медработники, занимающиеся больными COVID-19 в различных учреждениях.

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