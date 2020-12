Президент Израиля Реувен Ривлин, 20 декабря, в Иерусалиме в медицинском центре "Адаса Эйн-Керем" вакцинировался от коронавируса. Об этом он лично сообщил на своей странице в Twitter.

When you go and get vaccinated, you are not only taking care of your own health, but of those around you. You will also be helping everyone to return to normal life. You will be helping the economy to restart and to take some of the enormous pressure off our medical teams. pic.twitter.com/iZrv3RhImn