В преддверье новогодних праздников в Вознесенске, в многопрофильной больнице, малышей на выписку одевают в красные чепчики и новогодние конверты. В больнице сказали, что это своеобразная традиция.

В 2020 году наряды уже шьют самостоятельно.

Медики обратились к родителям с пожеланиями:

Малышам и их родителям от всей души желаем здоровья и множество красивых и счастливых моментов! В Николаевской ОГА сообщили, что за прошедшую неделю - период с 14 по 20 декабря - в области принято 120 родов, родилось 120 детей.

Среди младенцев, которые увидели свет на прошлой неделе, 65 девочек и 55 мальчиков. С наименьшим весом - 1700 г - родился ребенок в КНП Николаевского городского совета "Родильный дом №1".

Ранее мы писали, что в Днепре шестимесячного ребенка "убил" полиэтиленовый пакет. Кроме того, сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.

А в частном роддоме "Аист" родители отказались от новорожденной девочки.

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