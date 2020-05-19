В Днепре шестимесячного ребенка "убил" полиэтиленовый пакет [ Редактировать ]
В понедельник, 18 мая, в "скорую" поступило сообщение о том, что 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.
Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.
"Отец ребенка вызвал "скорую". В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни", - сказал он.
По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета, и полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути. В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.
Ранее сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.
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