В понедельник, 18 мая, в "скорую" поступило сообщение о том, что 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.

Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

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"Отец ребенка вызвал "скорую". В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни", - сказал он.

По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета, и полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути. В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.