Россия планирует запретить ввоз из Украины широкого ассортимента продукции для железных дорог. Об этом пишет "Коммерсантъ".

К списку санкционных товаров, введенному Москвой в декабре 2018 года, впервые могут добавить комплектующие для железнодорожной техники: цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье.

Российский Союз операторов железнодорожного транспорта 14 декабря направил обращение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой не принимать такого решения, пока цены в России не снизятся.

Несмотря на то, что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10-15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар) по-прежнему востребована потребителями.

С подобным письмом к властям обратилась и компания "Алтайвагон". Предприятие выступает только против запрета на ввоз колес, а запрет на импорт литых деталей украинского производства поддерживают, объясняя это низким качеством продукта.

Авторы обращений отмечают, что результатом запрета станет рост цен на наиболее важные детали для железнодорожного транспорта.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против Украины в ноябре 2020 года. В августе 2014 года Кремль в ответ на ужесточение западных санкций запретил импорт ряда продуктов из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

В 2018 году Россия впервые ввела специальные экономические санкции в отношении ряда граждан Украины. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.

11 декабря правительство России в очередной раз расширило "черный список" украинских политиков. Всего в расширенный санкционный список России вошли 849 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.