В небе над Китаем пролетел загадочный светящийся огненный шар, похожий на метеорит, не на шутку испугав всех очевидцев.

Загадочный "кругляш" двигался в направлении озера Чанду, находящееся в округе Цангцянь. Он мог приземлиться вблизи от городского округа Юншу.

Отмечается, что во время пролета утреннее небо стало таким светлым, будто днем.

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Кроме того, к Земле летит огромный метеорит. А стероид 163348 имеет диаметр от 250 до 570 метров, но угроза падения является лишь теоретической, так как объект приблизится к планете на расстояние в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Напомним, в Индонезии метеорит, упавший на дом, сделал мужчину, нашедшего его сказочно богатым. Он пустит деньги на постройку церкви.

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