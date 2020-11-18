В Индонезии на дом гробовщика рухнул астероид. Об этом сообщает The Sun.

Небесное тело, весом в 2,2 килограмма пробило крышу здания, оставив за собой большое входное отверстие, и вошло в землю на расстояние 15 сантиметров. Мужчина выкопал космический артефакт и отдал на анализ.

Фото: The Sun

Отмечается, что метеорит оказался редким углеродистым хондритом CM1/2, который оценили и продали американскому коллекционеру за 1,9 миллиона долларов. Счастливчик пообещал на вырученную сумму построить в своем поселении церковь.

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