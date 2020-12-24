Больной COVID-19 убил соседа по палате кислородным баллоном [ Редактировать ]
В Калифорнии (США) случился жуткий инцидент. Так, пациент с коронавирусом убил своего пожилого соседа по палате за молитвы.
"37-летний Джесси Мартинес разозлился, когда его 82-летний сосед, который лежал на кровати рядом, начал молиться. Мартинес схватил кислородный баллон и ударил пожилого пациента. Тот умер на следующий день", - говорится в сообщении.
После этого злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти.
Правоохранители говорят, что к госпитализации мужчины не были знакомы, они лечились от коронавируса в двухместной палате в больнице Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге Калифорнии.
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