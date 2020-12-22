Слизывал кровь с ножа: подросток напал на тетю и 4-летнего брата (видео 18+) [ Редактировать ]
В деле жуткой расправы в Вишневом (Киевская область), которую устроил 14-летний подросток над своей родной тетей и 4-летним братом, появились новые детали.
По предварительной информации, подросток наносил удар за ударом: когда женщина лежала в луже крови, подросток стоял над ней и, улыбаясь, облизывал ножи. Женщина с ребенком чудом выжила. Она вспоминает, что перед потерей сознания успела позвонить сестре, матери нападающего.
Взбешенный подросток не переставал резать свою жертву, но когда услышал, что на место преступления едет полиция - убежал из дома.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали жуткое происшествие.
Мать нападавшего добавляет, что ее сын - особенный, поскольку в детстве ему диагностировали расстройства аутистического спектра, а именно - синдром Аспергера.
В своих дневниках юноша подробно описывал свою главную мечту: чтобы все его обидчики умерли жестокой и кровавой смертью.
"Я хочу их уничтожить!! Я хочу взять нож, бейсбольную биту, бензопилу, гранатомет, пулемет, два мачете, две катаны, чтобы их уничтожить, а затем их тела оставить в каком-нибудь заброшенном доме. Хочу нанять себе наемного киллера, чтобы он убил моих недругов. И я заплатил бы ему за это все свои деньги и отдал ценные вещи, но кроме планшета, и очень хорошо отблагодарю", - писал в дневнике подросток.
Согласно закону, Арсению грозит или долгое тюремное заключение, или же, если его признают невменяемым, длительное принудительное лечение.
Ранее в Киеве мужчина выстрелил жене в грудь.
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