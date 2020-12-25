Он-лайн покупки: як зберегти гроші і не потрапити на гачок інтернет-шахраїв

Не пошитись у дурні. Які схеми вигадують шахраї, щоб виманити з нас гроші в інтернеті, і як не придбати кота в мішку в онлайн-магазинах?