У Каліфорнії продали знамените ранчо Майкла Джексона [ Редактировать ]
Знамените ранчо Майкла Джексона "Неверленд" у Каліфорнії продано. Власником маєтку, площею тисяча сто 1100 гектарів, став мільярдер Рон Беркл, колишній друг сім'ї зірки.
Будинок йому обійшовся у 22 мільйони доларів. "Неверленд" - назва з казки про хлопчика, який відмовився дорослішати, було улюбленим місцем відпочинку Джексона. Там він побудував атракціони, зоопарк і навіть залізницю.
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