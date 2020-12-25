В Киевской области мужчина после ссоры с женой выпил лишнего и устроил во дворе масштабную вандальную акцию по разбиванию припаркованных автомобилей.

Охрана автостоянки остановила дебошира с только с помощью спецсредств и передала вандала в руки правоохранителей.

Сотрудники охраны догнали хулигана, используя спецсредства, и действуя исключительно в рамках своих полномочий и действующего законодательства, провели задержание и удерживали нарушителя до прибытия полиции, поскольку он пытался убежать. Сейчас обстоятельства событий устанавливают правоохранители.

Отмечается, что личность молодого человека установили с помощью камер наблюдения.

Ранее мы писали, что в Одессе пьяные хулиганы избили пенсионерку. Помимо пожилой женщины, по неизвестной причине, пьяные мужчины вступили в конфликт и с другими пенсионерами.

Кроме того, в Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя. Чтобы утихомирить и задержать пьяных дебоширов, наряду полиции пришлось вызывать подкрепление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.