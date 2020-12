Рождественское утро 25 декабря в штатте Танесси, а именно в центре города Нэшвилла (США), началось с жуткого взрыва автомобиля на одной из улиц. В результате мощного взрыва были повреждены десятки зданий, а также - ранены, как минимум, три человека. Об этом сообщает WTX News.

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP