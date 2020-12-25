"Все было в огне": в Нэшвилле прогремел мощный взрыв (фото, видео) [ Редактировать ]
Рождественское утро 25 декабря в штатте Танесси, а именно в центре города Нэшвилла (США), началось с жуткого взрыва автомобиля на одной из улиц. В результате мощного взрыва были повреждены десятки зданий, а также - ранены, как минимум, три человека. Об этом сообщает WTX News.
What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP— Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020
Стоит отметить, что представитель полиции Дон Аарон заявил, что правоохранители рассматривают случившееся как умышленный террористический акт.
Трое человек были доставлены в больницы с места происшествия, но ни один из них не находится в критическом состоянии.
Важно, что мэр Нашвилла Джон Купер сообщил СМИ, что он "знал о взрыве" и направлялся к месту происшествия.
Все наши специалисты направлены к месту взрыва, чтобы выяснить его причину, и я уверен, что в ближайшее время будет опубликована дополнительная информация
Также как отметил Дон Аарон, инцидент расследуется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, включая ФБР и АТФ.
Полиция и дорожный патруль штата Теннесси закрывают территорию для расследования.
По его словам, доступ с межгосударственной автомагистрали через прилегающую территорию будет ограничен.
ภาพความเสียหายจากเหตุระเบิดใน #Nashville https://t.co/DSmS9WBtoB— ❤𝕄𝕠𝕦𝕚❤️ (@moui) December 25, 2020
Важно, что по словам очевидцев, после громкого хлопка с соседнего здания посыпались обломки и битые стекла.
Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах.
На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем
ภาพความเสียหายจากเหตุระเบิดใน #Nashville https://t.co/DSmS9WBtoB— ❤𝕄𝕠𝕦𝕚❤️ (@moui) December 25, 2020
Как ранее сообщалось, на Синайском полуострове прогремел мощный взрыв. Как оказалось, рецидивисты установили взрывные устройства возле газопровода и через некоторое время взорвали их.
Читайте также, под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. В результате мощного взрыва травмы различной тяжести получили еще 9 человек.
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