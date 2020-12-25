В Египте, 25 декабря на Синайском полуострове прогремел мощный взрыв. Как оказалось, рецидивисты установили взрывные устройства возле газопровода и через некоторое время взорвали их. Об этом сообщает губернатор Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

Как отметил губернатор Синая, поздно вечером в городе Эль-Ариш прогремел сильный взрыв, важно, что взрыв никак не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

По данным сотрудников безопасности и очевидцев инцидента, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Но важно, что пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

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Стоит отметить, что пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее. Ранее ответственность за взрыв газопровода в провинции Северный Синай взяла на себя группировка, аффилированная с ИГИЛ.

По словам Шуши, в настоящее время ведется расследование с целью установления причины взрыва.

Как ранее сообщалось, в Киеве близ ресторана "Золотой Шафран" прогремел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Детонация произошла около 4 часов утра, перед этим камеры видеонаблюдения, установленные на заведении зафиксировали мужчину, поставившего возле входа в ресторан странный пакет, после чего и произошел взрыв.

Напомним, под Львовом прогремел взрыв в COVID-больнице. Происшествие случилось на станции заряда кислорода для больных коронавирусом.

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