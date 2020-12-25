В Египте рецидивисты взорвали газопровод [ Редактировать ]
В Египте, 25 декабря на Синайском полуострове прогремел мощный взрыв. Как оказалось, рецидивисты установили взрывные устройства возле газопровода и через некоторое время взорвали их. Об этом сообщает губернатор Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.
Как отметил губернатор Синая, поздно вечером в городе Эль-Ариш прогремел сильный взрыв, важно, что взрыв никак не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.
По данным сотрудников безопасности и очевидцев инцидента, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Но важно, что пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.
Стоит отметить, что пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее. Ранее ответственность за взрыв газопровода в провинции Северный Синай взяла на себя группировка, аффилированная с ИГИЛ.
По словам Шуши, в настоящее время ведется расследование с целью установления причины взрыва.
Как ранее сообщалось, в Киеве близ ресторана "Золотой Шафран" прогремел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Детонация произошла около 4 часов утра, перед этим камеры видеонаблюдения, установленные на заведении зафиксировали мужчину, поставившего возле входа в ресторан странный пакет, после чего и произошел взрыв.
Напомним, под Львовом прогремел взрыв в COVID-больнице. Происшествие случилось на станции заряда кислорода для больных коронавирусом.
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