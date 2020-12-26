Президент Украины Владимир Зеленский, 26 декабря назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан еще 24 декабря.

Сообщается, что на вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Бойчуку сил и добросовестного труда на благо области.

Стоит отметить, что Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

Читайте также Зеленский назначил замглавы Офиса Президента

С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Читайте также Владимир Зеленский встретился с участниками трех революций

Как ранее сообщалось, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции".

Напомним, ранее Зеленский сменил главу Запорожской ОГА, Зеленский назначил Александра Старуха новым главой Запорожской областной государственной администрации, а также Зеленский назначил главу Закарпатской ОГА - им стал Анатолий Полосков.

Читайте также, Владимир Зеленский ввел новый профессиональный праздник в Украине, который будут отмечать ежегодно 28 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.