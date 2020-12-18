Зеленский сменил главу Запорожской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА).
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Другим указом глава государства уволил Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА согласно поданному им заявлению.
Виталий Боговин был назначен главой Запорожской ОГА в июне 2020 года. При этом 15 декабря Запорожский областной совет избрал Боговина главой. Однако уже 17 декабря депутаты признали нелегитимными результаты тайного голосования и избрали нового главу облсовета. Им стал Виталий Толочек.
Примечательно, что Александр Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.
В 1995 году он окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Старух был награжден орденом "За заслуги" III степени.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой ОГА прошла срочная эвакуация. На место инцидента отправились службы экстренного реагирования.
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