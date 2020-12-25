Президент Украины Владимир Зеленский, 25 декабря подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.

Стоит отметить, что потребность в этом законе, устраняющем пробелы в антикоррупционном законодательстве, возникла в связи с резонансным решением Конституционного суда Украины от 27 октября, которым были признаны неконституционными отдельные положения закона "О предотвращении коррупции".

Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейские и евроатлантические стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене

Важно, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК касательно судей, судей Конституционного суда (КС) Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КС от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

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Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, закон устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования касательно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете-2021.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил о поддержке ухода из Минских соглашений. По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.

Читайте также, Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинцев к вакцинам от COVID-19. Закон будет способствовать уменьшению нагрузки на украинскую систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

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