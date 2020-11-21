Президент Украины Владимир Зеленский, 21 ноября, в годовщину начала Революции Достоинства провел онлайн-встречу с участниками революций 1990, 2004 и 2013-2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Во время онлайн-встречи Зеленский подчеркнул, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти.

Фраза "От меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель должен знать, что воля народа - она ​​решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти

По мнению Владимира Зеленского, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?

По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом – против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительного наступления изменений

Глава государства считает, что этим в основном пользуются политики и это приводит к новым революциям.

Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не случилась бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция

Президент подчеркнул, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструмент народовластия.

Это – один из путей, когда воля народа будет получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.

Также участники встречт обсудили угрозы, стоящие перед Украиной,а также - как достичь внутренней консолидации общества.

Большинство присутствующих отметили важность дальнейшего укрепления обороноспособности страны

Под конец встречи Зеленский заверил, что нынешняя власть обязательно построит мемориальный комплекс, посвященный Революции Достоинства, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего диалога власти и общественности.

Мы - одна страна, и давайте строить ее вместе

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.