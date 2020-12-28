В понедельник, 28 декабря, в центральной части Хорватии произошло мощное землетрясение силой 5,2 балла. В результате природного явления были повреждены несколько домов. Об этом сообщает издание Vecernji List.

Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба, на глубине 5 километров.

Самыми сильными толчки были в городах Сисак и Петриня, жители Загреба также ощутили землетрясение.

Сообщается, что многие местные жители в страхе покинули свои дома и квартиры.

Как ранее сообщалось, в Чечне за одни сутки зафиксировали шесть землетрясений. Последнее было магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители не только Чечни, но и Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

Напомним, у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.

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