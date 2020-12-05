У берегов турецкой провинции Анталья, 5 декабря произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным турецких СМИ, подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

По данным AFAD, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша. Его очаг находился на глубине 77,58 км.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSua5Ud — A F A D (@AFADBaskanlik) December 5, 2020

Стоит отметить, что данных о серьезных разрушениях и о жертвах нет.

Как ранее сообщалось, в результате мощного землетрясения с эпицентром в Эгейском море и ощущавшегося в Турции, Греции, Болгарии и Македонии, погибли как минимум 8 человек, еще 257 получили ранения.

Напомним, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Из-за этого там возникла угроза цунами.

Читайте также, в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр колебаний почвы находится в центральной части полуострова, в 230 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

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