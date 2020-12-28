В Луганской области произошел обвал на шахте [ Редактировать ]
В понедельник, 28 декабря, на шахте "Золотое" предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области произошел обвал, под завалами находятся двое горняков. Об этом сообщает полиция Луганской области.
В Попаснянское отделение полиции поступило сообщение от диспетчера шахты Золотое ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23-40 произошел завал в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находятся два работника, с одним из которых есть связь.
Информация о погибших или травмированных пока отсутствует. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.
Как ранее сообщалось, на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате происшествия пострадал один человек.
Напомним, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.
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