На шахте в Кривом Роге произошел обвал [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, в Кривом Роге на шахте Терновская обвалилась горная порода. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook
В результате происшествия пострадал один человек.
Так, Волынец написал:
Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели.
Он добавил что на месте обрушения работают спасатели.
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Информация уточняется.
Ранее мы писали о том, что поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы.
Также мы писали о том, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.
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