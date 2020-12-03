В четверг, 3 декабря, в Кривом Роге на шахте Терновская обвалилась горная порода. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook

В результате происшествия пострадал один человек.

Так, Волынец написал:

Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели.

Он добавил что на месте обрушения работают спасатели.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Информация уточняется.

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