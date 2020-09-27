В китайском муниципалитете Чуньцин случился пожар на угольной шахте, в результате чего случилось повышения уровня угарного газа.

Об этом сообщает Xinhua.

Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.

Отмечается, что трагедия унесла жизни 16 человек, один находится в больнице.

Ранее мы писали, что на шахте в Гуйчжоу произошел взрыв. 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей.