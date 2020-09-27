В Китае произошла ужасная трагедия на шахте [ Редактировать ]
Фото: Xinhua
В китайском муниципалитете Чуньцин случился пожар на угольной шахте, в результате чего случилось повышения уровня угарного газа.
Об этом сообщает Xinhua.
Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.
Отмечается, что трагедия унесла жизни 16 человек, один находится в больнице.
Ранее мы писали, что на шахте в Гуйчжоу произошел взрыв. 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей.
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