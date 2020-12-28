В понедельник, 28 октября, Офис генпрокурора Украины направит Офису президента Украины ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда. Его хотят отстранить сроком на два месяца.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Он сегодня не явился по вызову в ОГУ.

Сегодня мы направим ходатайство в Офис президента с просьбой отстранить главу КСУ с должности.

Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.

Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.

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Ранее Рада заблокировала рассмотрение законопроекта о КСУ. Также президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.

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