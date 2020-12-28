Тепер до капелюха шикуються черги охочих сфотографуватися

Скандальний капелюх із новорічної ялинки в Києві повернувся на Софійську площу. Йому знайшли нове застосування. Тепер це окремий артоб'єкт для фотосесій біля головної ялинки країни.

Капелюх наче завис у повітрі, під ним стоїть стілець, і усе це в яскравому мереживі електричних гірлянд. Нагадаємо, казковий головний убір спершу надягли на верхівку новорічної красуні.

Згодом через обурення у соцмережах його замінили на традиційну різдвяну зірку. Тепер до капелюха, який називали відмацьким, шикуються черги охочих сфотографуватися.