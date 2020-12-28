Голова Конституційного суду не з'явився для вручення підозри [ Редактировать ]
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився для вручення підозри. Через сімейні обставини, як пояснює сам суддя. Тепер документ надішлють йому додому поштою, заявляють в Офісі Генпрокурора.
Нагадаю, Тупицького звинувачують у шахрайстві та хабарництві. За версією слідства ще на початку двотисячних він допоміг знайомому заволодіти заводом у місті Зугрес, на Донеччині. Згодом отримав у ньому частку, а нещодавно намагався підкупити свідка у цій справі. В пресслужбі Конституційного суду заявляють: Тупицький уже підготував кілька клопотань на свій захист.
по теме
У ній Тупицького підозрюють у перешкоджанні свідку. Раніше у мережі оприлюднили повістку, у якій голову КСУ викликали для вручення підозри - Тупицький мав з'явитися в офісі Генпрокурора 28 грудня
Президент більше не має права призначати чи звільняти голову НАБУ - але хто має повноваження це робити?
Руководитель аграрной академии получил внедорожник за присвоение звание академика
Чотири роки ув'язнення, з них 2 роки умовно - просять французькі прокурори для експрезидента Ніколя Саркозі
Конституційний Суд Молдови призупинив дію закону, який обмежив повноваження президента - зокрема вивів з-під контролю голови держави Службу інформації та безпеки