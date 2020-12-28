Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився для вручення підозри. Через сімейні обставини, як пояснює сам суддя. Тепер документ надішлють йому додому поштою, заявляють в Офісі Генпрокурора.

Нагадаю, Тупицького звинувачують у шахрайстві та хабарництві. За версією слідства ще на початку двотисячних він допоміг знайомому заволодіти заводом у місті Зугрес, на Донеччині. Згодом отримав у ньому частку, а нещодавно намагався підкупити свідка у цій справі. В пресслужбі Конституційного суду заявляють: Тупицький уже підготував кілька клопотань на свій захист.