600 тисяч гривень на дорогу, яку не асфальтували. На Волині селяни розкрили масштабну махінацію чиновників. Ті, мовляв, вклали гроші в ремонт дороги, а насправді нічого не зробили. Як так вийшло, з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Ні пройти ні проїхати. У селищі Цегельному на околиці Володимира-Волинського вулиці потопають у багнюці. Жителі кажуть: дістатися на роботу чи до школи - ще те випробування.

Ірина Музика, жителька Володимира-Волинського:

Діти йдуть на маршрутку в школу. Вони поки дійдуть до теї маршрутки, то вони всі в болоті. Ти приїжджаєш зателепаний.

Болото місять уже не один десяток років. Сюди вже відмовляються їхати і таксі, і "швидка".

Алла Поліщук, жителька Володимира-Волинського:

Вони кажуть: виходьте на трасу, бо ми до вас не заїдемо. І дітки є маленькі з коляскою, не можуть вийти такої погоди, бо нема: болото - просто сплошна багнюка.

Місцеві роками просили владу полагодити вулиці. Та щоразу отримували лише відмовки. Та зовсім випадково знайшли в Інтернеті документи, згідно з якими, на їхніх дорогах вже чотири роки як нібито лежить асфальт. За паперами, на ремонт чиновники витратили понад шістсот тисяч гривень.

Ігор Матвейчук, житель Володимира-Волинського:

Є документи на сайті Прозоро. Там написано, що така то сума виділялася на вулицю Тичини, на вулицю Тургенєва, Панаса Мирного провулок Сосновий чотири вулиці. Знімали асфальтобетонне покриття, вирізали там вивозили, клали нове. Ну тут якби і нема що знімати, тут його взагалі немає й не було ніколи.

Лідія Матвійчук, жителька Володимира-Волинського:

Де гроші? Напевно, що були вкрадені.

Чиновники запевняють - гроші не присвоїли. За них буцімто відремонтували іншу дорогу, яка сполучає всі ці вулиці. А щоб не оголошувати тендер на всю суму, її розбили на частини, тому в офіційних документах "заасфальтованими" виявилися аж чотири вулиці.

Ігор Пальонка, міський голова Володимира-Волинського:

Це взагалі ганебна ситуація, яка склалася в місті Володимир-Волинському щодо ремонту даної вулиці. Якщо є винні люди, щоб їх безпосередньо наказали - покараємо.

У поліції розслідують факт підроблення документів. Серед підозрюваних - головний комунальник міста та представник технагляду, який і приймав роботу. Чиновники виправдовуються: мовляв, то слідство тривало, то грошей не було. Засипати ж болото обіцяють навесні.

Ярослав Матвійчук, заступник міського голови Володимира-Волинського:

В міської об'єднаної громади буде додатковий ресурс на ремонти і будівництво доріг. І буде пропонуватися ще в бюджет 21 року частково закласти кошти на підсипання таких складних об'єктів за допомогою щебеню. І надіємося, що вже на початку 21 року в цьому мікрорайоні почнуться відповідні роботи.

Та капітального ремонту на вулицях, де за паперами вже нібито давно лежить асфальт, чиновники не обіцяють. На нього, кажуть, треба понад двадцять мільйонів гривень. Тож сотням жителів княжого міста поки що доведеться "бовтатися в багнюці"