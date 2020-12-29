За прошедшие сутки, 28 декабря, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили "режим тишины". Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Так, враг открывал огонь в районе Водяного из минометов и гранатометов, а для его корректировки применил беспилотник, который был остановлен средствами РЭБ. Вблизи Пивденного боевики также применили миномет, однако меньшего калибра. Там также зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки были обстреляны из гранатометов. А возле Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия соответственно.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей.

Во вторник, 29 декабря, на Донбассе наблюдается тишина.

Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.

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