Індекс оптимізму. Соціологи підбили щорічний індекс оптимізму в світі, який називають показником щастя. Виявляється, попри цьогорічні виклики багато людей вірить, що 2021 рік буде кращим. У яких країнах оптимізм "зашкалює", а де в зміни особливо не вірять? Дмитро Анопченко вивчив дані масштабного опитування.

Мережа незалежних дослідницьких агентств "Gallup International" опитала жителів сорока однієї країни світу. І все щоб визначити черговий "Індекс оптимізму" (його ще називають "Індексом щастя"). Соціологи по всьому світу ставили людям одне і те саме єдине запитання - "яким буде наступний рік: гіршим, кращим чи таким самим, як цей". І ось що вони дізнались.

Понад 40 відсотків жителів Землі налаштовані оптимістично, тобто чекають від нового року змін на краще.

Світовий індекс оптимізму становить 19% - і це найкращий показник за останні три роки. Дослідники і самі здивовані. Ніби ж пандемія ще в розпалі. Але ось ви бачите на графіку: з 2014 до 2016 - жителі планети були налаштовані максимально оптимістично, у 2017 - різка зміна суспільних настроїв, песимістів побільшало. А зараз - дедалі більше людей починають вірити, що 2021 принесе покращення.

Що цікаво, з'ясувалося, що для того аби бути оптимістом, зовсім не обов'язково мати великі статки. Простий приклад: найбільше людей, які вірять у позитивні зміни в наступному році проживають у Нігерії, Індонезії, та - несподівано в Азербайджані, де лише нещодавно стався збройний конфлікт із Вірменією. А от песимістів цього року найбільше в Італії (і це зрозуміло, якщо врахувати, як сильно країна постраждала від Covid), а ще у Гонконгу та чомусь у Болгарії.

А от Велика Британія, хоча здавалося б, там і досі не відійшли від шоку після Брекзиту, налаштована позитивно. У 2019 там почалося зростання рівня оптимізму, а у 2020 цей індекс взагалі становить 39%. Тобто із життям окремо від Євросоюзу британці все ж пов'язують надії, а не страхи.

А ще цей рейтинг показав: відбувається надто помітна поляризація. Країни, що розвиваються, і навіть країни третього світу сподіваються, що попри все 2021 принесе більше позитиву. А громадяни Старої Європи де, здавалося б, рівень життя вищий і допомога людям і бізнесу масштабніше, для оптимізму приводів не бачать, очікують гіршого.

Ну і щодо ситуації в Україні - розумію, вона всіх цікавить, то буквально перед ефіром від Київського міжнародного інституту соціології, а вони є партнером Геллапа і робили дослідження в нашій країні, ми отримали свіжі цифри. Отже, 48% сказали соціологам, що відчувають себе щасливими, 35% нещасливими.

Тобто цьогорічний Індекс щастя 13%, Україна не серед лідерів, але і не в нижній частині рейтингу. Що важливо, у порівнянні з 2019 кількість щасливих практично не змінилися, але кількість нещасливих суттєво зросла і вітчизняний індекс оптимізму впав із 33% до сьогоднішніх 13%.