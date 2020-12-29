Во вторник, 29 декабря, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса. Он опубликован в газете "Голос Украины".

Статус продлили до 31 декабря 2021 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.

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