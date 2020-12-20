Умер украинский ученый Игорь Скочиляс [ Редактировать ]
На 54-году жизни, 20 декабря скончался профессор Украинского католического университета, историк, автор сотен научных трудов - Игорь Скочиляс. Об этом сообщили на странице Украинского католического университета в Facebook.
Стоит отметить, что Скочиляс находился в госпитале, куда попал после заражения коронавирусом. Долгое время он был в реанимации в тяжелом состоянии. В итоге он умер от осложений COVID-19.
Важно, что Игорь Скочиляс работал заведующим кафедрой истории УКУ, специалистом по украинско-польской тематике, инициатором исследования сложных тем украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, в частности Волынской трагедии.
Он изучал современную религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии.
Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.
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