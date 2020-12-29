Жуткое ДТП: в Днепре авто от столкновения улетело в магазин [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 28 декабря, в центре Днепра произошло ДТП. Столкнулись Mazda и Toyota. В результате аварии первую машину развернуло на 180 градусов, а вторая влетела в магазин. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что Mazda двигалась по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. Автомобиль, которое влетело в магазин также разбил двери кондитерской.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На тротуаре было видно много осколков, движение на время ограничивалось.
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