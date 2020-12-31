"Революция в Беларуси не затухнет сама по себе" - Тихановский [ Редактировать ]
Революция в Беларуси не затухнет сама по себе. Такое мнение высказал белорусский политзаключенный Сергей Тихановский. Он также объяснил, почему Александр Лукашенко до сих пор не подал в отставку. Об этом пишет DW.
Тихановский считает, что в Беларуси происходит ни что другое как революция.
В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе.
Отвечая на вопрос о том, почему протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Лукашенко, Тихановский отмечает, что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция.
Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа.
Тихановский в мае 2020 года намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.
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