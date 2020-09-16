Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская пообещала президенту Александру Лукашенко гарантии личной безопасности при условии, что он уйдет из власти мирно.
Об этом она заявила в интервью изданию "Левый берег".
На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".
"Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - подчеркнула она она.
Ранее сообщалось, что Тихановская обратилась к россиянам.
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