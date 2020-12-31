Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, "нормандский формат" все еще актуален. Об этом он рассказал в интервью одному из телеканалов.

Тем не менее он отметил, что в переговорном процессе на уровне министров иностранных дел существуют проблемы.

Отвечая на вопрос "живой или мертвый "нормандский формат"" Кулеба сказал так:

Живее всех живых.

При этом, проблемы в переговорном процессе на уровне глав МИД произошли из-за министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел России.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса". Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.

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