"Нормандская встреча": в ТКГ назвали дату [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, стало известно о том, что встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года. До этой даты украинская сторона хочет провести обмен пленными. Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) предложил провести такой обмен до Рождества - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате.
По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.
По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки.
Он добавил, что цифры пока не комментируют, чтобы не возбуждать общество.
Потому что идет борьба за каждого пленного. Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным.
Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".
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