В среду, 18 ноября, стало известно о том, что встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года. До этой даты украинская сторона хочет провести обмен пленными. Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) предложил провести такой обмен до Рождества - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате.

По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.

По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки.

Он добавил, что цифры пока не комментируют, чтобы не возбуждать общество.

Потому что идет борьба за каждого пленного. Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным.

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