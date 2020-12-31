В новогоднюю ночь работу ресторанов продлили до 7:00

31 декабря 2020 года в Украине начался 295-й день карантина, который правительство ввело с 12 марта из-за пандемии коронавируса. 9 декабря Кабинет министров продлил ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности до 28 февраля 2021 года.

14 декабря правительство обновило список ограничений, которые действуют с 19 декабря. В Украине запрещено:

Проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) в учебных заведениях с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, фуршетов, корпоративов, и т. д.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если на одного человека приходится менее 10 кв. м.

Работа заведений общепита запрещена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос).

Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

В храмах и церквях запрещается находиться более одного человека на 5 кв. м.

Проводить религиозные служения на открытом разрешается при условии дистанции между прихожанами в 1,5 м.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозка в пассажирском транспорте большего числа пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Проведение плановых госпитализаций (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Напомним, что в новогоднюю ночь работу ресторанов продлили до 7:00. С 1 января на время действия карантина, продленного до конца февраля, работа кафе и ресторанов запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня.

В период анонсированного правительством локдауна с 8 по 25 января заведения общепита смогут работать только на вынос по адресной доставке.

С 8 января в Украине будут действовать следующие ограничения:

Общественный транспорт в период локдауна продолжит работать.

"Подробности" сообщали о том, как будет работать общественный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь.