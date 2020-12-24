Ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Кабинет министров смягчил требования к ресторанам в новогоднюю ночь. Заведениям общепита разрешили работать и принимать гостей до 7:00 1 января.
Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое обнародовано на его сайте.
Ранее Кабмин решил, что в ночь с 31 декабря на 1 января кафе и рестораны могут работать только до 1:00.
После новогодней ночи на время действия карантина, продленного до конца февраля, работа кафе и ресторанов запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня.
В период локдауна с 8 по 24 января заведения общепита смогут работать только на вынос по адресной доставке.
Ранее "Подробности" писали о том, во сколько обойдется новогодний стол украинцам.
Напомним, что, утром 24 декабря число заболевших коронавирусом украинцев перевалило за миллион.
по теме
8 тисяч гривень одноразової допомоги - цей запит можна подати через систему "Дія". Хто може розраховувати на підтримку держави та чи легко її отримати?
Як епідемія коронавірусу змінила традиції святкування Різдва у Німеччині
Офіційно можна подавати заявки до кінця грудня. Але в Уряді наголошують: чим швидше, тим краще
"ФОПний майдан", чи майданчик для політичних ігор? Що насправді вивело підприємців у центр столиці?
На Майдані знову намети - цього разу ФОПів. У них є теплі ковдри, а вночі встановили чергування