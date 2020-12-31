Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать транспорт [ Редактировать ]
В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, в столице Украины, Киеве, продлят работу общественного транспорта. В частности, метро в столице будет работать на два часа дольше. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет согласовано с расписанием прохождения последних его поездов.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, а из центра города - около 2:15.
Также станцию "Золотые ворота" могут временно закрыть на вход, чтобы все желающие могли добраться елки на Софийской площади.
Кроме этого, возможно временное закрытие центральных станций столичного метрополитена. А именно, "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", чтобы избежать массового скопления пассажиров.
При этом в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать столичный фуникулер.
Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.
Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.
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