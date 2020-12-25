Заклади і транспорт на Різдво та Новий рік матимуть святковий графік роботи.

На обидва Різдва: 25 грудня і 7 січня - кафе, бари та ресторани працюватимуть до 23 години з касовим розрахунком на годину раніше. За столиками має бути не більше 4-х повнолітніх осіб. Пишні бенкети - під забороною.

А от у новорічну ніч можна гуляти до світанку - заклади працюватимуть до 7-ї години. Щоправда, ліміт на кількість гостей при цьому не зміниться.

Громадський транспорт, залізничне та авіасполучення працюватимуть у звичному режимі. Посилений карантин чекає на українців з 8 до 25 січня.