Карантин в Україні: чого чекати українцям на новорічні та різдвяні свята [ Редактировать ]
Заклади і транспорт на Різдво та Новий рік матимуть святковий графік роботи.
На обидва Різдва: 25 грудня і 7 січня - кафе, бари та ресторани працюватимуть до 23 години з касовим розрахунком на годину раніше. За столиками має бути не більше 4-х повнолітніх осіб. Пишні бенкети - під забороною.
А от у новорічну ніч можна гуляти до світанку - заклади працюватимуть до 7-ї години. Щоправда, ліміт на кількість гостей при цьому не зміниться.
Громадський транспорт, залізничне та авіасполучення працюватимуть у звичному режимі. Посилений карантин чекає на українців з 8 до 25 січня.
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