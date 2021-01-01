Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун уходит из Facebook. Об этом она сообщила сегодня, 1 января, на своей страничке в соцсети.

"Будьте здравым смыслом. В первый день нового года публикую на своей Facebook-странице последний пост", - написала она.

Также экс-министр здравоохранения дала украинцам "последний совет".

"Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - говорится в сообщении Супрун.

Ранее мы писали о том, что Ульяну Супрун с мужем "выгнали" из такси на половине дороги. Дело в том, что Ульяна попросила водителя открыть немного окно, но он боялся простудиться, поэтому отказал им в этом и попросил выйти.

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