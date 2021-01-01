"Обращаюсь в последний раз": Меркель сделала сенсационное заявление [ Редактировать ]
Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своем видеообращении она заявила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.
Меркель отметила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной этому является пандемия.
"Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", - сказала она.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера партии - "Христианско-демократического союза". Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из которых - на посту канцлера страны.
По информации Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии. Делегаты съезда "Христианско-демократического союза" во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.
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