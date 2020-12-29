Бывшую и.о министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее мужа "выгнали" из такси на половине дороги. Дело в том, что Уляна попросила водителя открыть немного окно, но он боялся простудиться, поэтому отказал им в этом и попросил выйти. Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Так, Супрун написала о том, что человек не заболевает от сквозняка. Болезни передаются из-за душного воздуха, а не открытого окна. По ее словам, водитель авто не захотел слушать объяснения, а испугался "мифического сквозняка" и попросил выйти Супрун с мужем из машины.

"Все уже знают, что вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", - написала эксперт.

Супрун рассказала, что в результате исследований ученые выяснили, что вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон. Даже одно или два открытых окна сделают поездку более безопасной.

Напомним, что Уляна Супрун была исполняющей обязанности министра здравоохранения с 27 июля 2016 года. 29 августа она и два ее заместителя написали заявления на увольнение. Реформы супруг во главе Минздрава прокомментировал нынешний министр Максим Степанов.

После увольнения экс-министр стала блогером, раздавая советы по медицине и здоровому образу жизни. "Подробности" писали о том, какой, по мнению Супрун, "идеальный" способ передачи коронавируса и опубликовали ее "рецепт" заболевшим коронавирусом, как вернуть нюх.