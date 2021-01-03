На церемонии прощания с модным гением присутствовали только самые близкие/ фото: Teleprogramma

Французский дизайнер Пьер Карден, умерший на 99 году жизни, был похоронен в Париже в гробу его собственного дизайна.

Дизайнер официально признан как человек, один из немногих, который пережил "золотой век" моды. Кютюрье был придан земле на кладбище Монмартр. На церемонии прощания с модным гением присутствовали только родственники и самые близкие друзья кутюрье.

Отмечается, что черный гроб покойного модельера был украшен мечом его собственной конструкции, лезвие которого напоминало дизайнерские ножницы, вплетенные в игольное ушко, наперсток, а также катушку с нитками. Известно, что Пьер Карден начал свою блестящую карьеру с работы в доме моды не менее выдающегося кутюрье Кристиана Диора, а в 48 лет ему удалось основать собственный модный дом.

Напомним, всемирно известный дизайнер Пьер Карден скончался во вторник утром, 29 декабря, в парижской больнице. Пьер Карден был десятым ребенком, а в подростковом возрасте вместе с родными переехал из Италии во Францию.

Кроме того, японский дизайнер Кендзо Такада, основатель модного дома Kenzo, умер от коронавируса. Модельеру был 81 год, а последние дни он провел в больнице на западе Парижа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.