Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано всего 4 158 новых случаев СOVID-19. Больше всего случаев подтверждено в Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
В частности, заболели 170 детей и 163 медработник.
Важно, что за сутки выздоровели от коронавируса 4 693 человека, зафиксирован 73 летальных случая.
Также в течении суток было проведено 13 128 тестирований, в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2 107.
С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 5 621 024 случаев COVID-19.
Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 504 случая;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 234 случая;
Донецкая область - 162 случая;
Житомирская область - 91 случай;
Закарпатская область - 50 случаев;
Запорожская область - 528 случаев;
Ивано-Франковская область - 104 случая;
Киевская область - 301 случай;
Кировоградская область - 7 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 352 случая;
Николаевская область - 314 случаев;
Одесская область - 285 случаев;
Полтавская область - 269 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 72 случая;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 134 случая;
Черниговская область - 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.
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