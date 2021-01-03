В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе/ фото: БелТа

В наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.

В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней, приведший к изоляции их от остальных регионов страны. Общее количество активных случаев достигло 148.

Отмечается, что в одном из магазинов, где торговали вином сразу 13 покупателей заразились COVID-19. При этом, власти Нового Уэльса ввели обязательное ношение средств индивидуальной защиты в игровых комнатах, парикмахерских, магазинах, так как происходит ограничение контактов с зараженными и уменьшение случаев инфицирования. С начала пандемии на территории страны было лабораторно подтверждено 28 450 больных и 909 умерших от инфекции.

Ранее мы писали, что австралийская вакцина от COVID-19 вызывает положительный тест на ВИЧ. Вместо создания собственной вакцины Австралия будет закупать уже готовые препараты.

Кроме того, китайская вакцина от коронавируса показала поразительную эффективность. Компания успела подать документы и результаты исследований своего препарата.

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